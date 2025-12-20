１９日、綿蔓河で餌を探すナベコウの群れ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘12月20日】中国河北省石家荘市井陘（せいけい）県の綿蔓河にこのほど、国家1級保護野生動物のナベコウが飛来した。水辺で餌をついばむ姿は冬景色に彩りを添えている。県内ではここ数年、環境整備を継続的に推進し、河や湖の生態系バランスを維持してきたことで多くのナベコウが生息、繁殖するようになった。１９日、綿蔓河で餌を探