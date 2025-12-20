¸µTBS¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¹­Åç¤ÎÆ²ÎÓæÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÇÂçÊ¬Î¹¹Ô¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÛÆÅÄ¥¢¥Ê¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½éÂÎ¸³¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÉ×ÉØ¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡Ã£¤ÏºÇ½é¤Ï¥­¥ã¡¼¥­¥ã¡¼¸À¤Ã¤ÆÂ­¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÂÚºßÃæ¤Ë3²ó¤â¤ä