12月17日（水）に放送した「ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜」（毎週水曜深夜3時20分 MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）に、お笑い芸人の鳥居みゆきが出演。自身の身に起きたとんでもないオカルト体験を語り、スタジオを震撼させた。それは単なるUFO目撃談にとどまらず、アブダクション（連れ去り）、タイムリープ、そしてパラレルワールド（並行世界）説まで飛び出す、まさに“オカルトのフルコース”とも