ドラマ24「ひと夏の共犯者」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。澪が生まれ育った海辺の町を訪れた巧巳と眞希。束の間の時間を楽しむ2人だが、警察はすぐ近くまで迫っていて…。逃避行の果てに2人が迎える結末とは…！？いよいよ最終回！【動画】＜最終回＞逃避行の果てに巧巳(橋本将生)と眞希(恒松祐里)が迎える結末とは…！？最終回 逃避行の果てに2人は…「生まれ育った町の海を見たい」という眞希（恒松祐里）の願