２０日未明、広島市東区の住宅が全焼する火事がありました。 この家に住む成人男性と連絡が取れていません。 消防によりますと、午前３時頃、広島市東区牛田新町で「２階から炎が見える」などの複数の通報がありました。 この火事で消防車１４台が出動し、火はおよそ５０分後にほぼ消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼しました。 警察によりますと、この家に１人で住んでいるとみられる成人男性と連絡が取れていな