愛知県大府市で19日、酒を飲んで軽自動車を運転し、自転車の男性をひき逃げしたとして21歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、半田市の自称アルバイト・戸田由姫納容疑者(21)です。戸田容疑者は19日午前2時半ごろ、酒を飲んだ状態で軽自動車を運転し、大府市長草町の交差点で横断歩道を渡っていた自転車の男性(27)をはね、飲酒運転の発覚を免れるためそのまま逃げた疑いが持たれています。男性は左ひざを打撲する軽傷