TBS系バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に幽霊役で出演したセクシー女優の矢埜愛茉（29）が17日、Instagramを更新。胸元あらわな撮影オフショットを披露した。【映像】矢埜愛茉、胸元あらわなオフショット＆水着でサウナを満喫「前田美里」として10代のころから舞台、アイドル、グラビアなどマルチに活動していた矢埜。2024年2月からは「矢埜愛茉」に改名し、セクシー女優としてデビューした