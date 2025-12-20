冬に向けて、最近の円安による光熱費の上昇は家計にとっては大きなダメージです。今からおよそ50年前、1973年もオイルショックで光熱費が大きく上がった年でした。そんな苦境をものともしない町を当時のニュースが伝えています。 【写真を見る】寒さ知らずの別天地…小国町岳の湯地区【昭和48年・1973年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 「さて石油不足から、灯油、プロパンガスの不足