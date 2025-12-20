『世界の果てに、くるま置いてきた』（ABEMA）の帰国直後インタビューにて、令和ロマンのくるまが、旅を共にした俳優・東出昌大の意外な姿を明かした。山での暮らしや狩猟を愛する東出にとって、ロケ地となったブータンのある「掟」が大きな障壁となっていたという。【映像】くるまが語る東出昌大の魅力番組プロデューサーの高橋弘樹氏から旅を共にした東出の印象を尋ねられると、くるまは「東出さんは、本当に底抜けに明るい