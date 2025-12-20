『世界の果てに、くるま置いてきた』（ABEMA）の帰国直後インタビューにて、令和ロマンのくるまが、旅を共にした実業家・ひろゆき（西村博之）との濃厚な交流を振り返った。生で会うのは初めてだったという二人だが、道中の会話はさながら「人気漫画の世界」のような状態だったという。【映像】くるまが語る“ひろゆきが最もキラキラしていた瞬間”番組プロデューサーの高橋弘樹氏からひろゆきの印象を問われると、くるまは「