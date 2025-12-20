【モデルプレス＝2025/12/20】タレントの安田美沙子が12月18日、自身のInstagramを更新。ホームパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳2児の母タレント「変わったキノコを入れた」鍋料理◆安田美沙子、ホームパーティーの様子を披露安田は「いつかの、ご近所会」とつづり、複数の動画や写真を投稿。「ピェンロー鍋には、変わったキノコを入れた」と、鍋の他にも大きなおにぎりなどの料理がテーブルに並ぶ様子を