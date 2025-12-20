¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/20¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¤È³ô¼°²ñ¼ÒTOBE¤¬¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¿·µ¬⾳³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡Ê¥ì¥Ã¥É ¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÀß⽴¡£ÀßÎ©¤ËÈ¼¤¤¡¢TOBE MUSIC¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¡ÊHiromitsu Kitayama¡Ë¤¬¡ÖRED ON¡×¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌ»³¹¨¸÷¡¢Èþ½÷¤òÊú¤­¤·¤á¤ë¢¡¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¡ßTOBE¡¢¶¦Æ±²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡×Àß⽴¡ÖRED ON¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç²»³Ú¥·¡¼¥ó¤¬µÞÂ®¤Ë¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£