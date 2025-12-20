11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¸å¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿Íµ¤¤ÇÇä¤ì¤¹¤®¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÉÊÇö¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇäµÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¹¤­²È¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¡£12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ËÈÎÇäºÆ³«¤ÈÊ¹¤­¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ð§¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤­¤ÆÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡£Èþ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤È¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç»¤¤Ãã¿§¤Î¾ßÌý¥À¥ì¡£À¸