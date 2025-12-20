12·î12¡¢13Æü¡¢Suchmos¤¬¡ÖAsia Tour Sunburst 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤òZepp Haneda¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖAsia Tour Sunburst 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ÊÁ´13Ëç¡Ë6·î¤ËÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Suchmos¡£7·î¤Ë¤ÏEP¡ØSunburst¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2020Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î