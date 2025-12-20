¡ÒÄ»±©Î®¡ÓÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÇÂç¸Â°ú¤­Î©¤ÄÎÁÍý¤Î»þ´Ö½Ñ¡Öµû¤Ï¿åÊ¬¤òÈ´¤¯¤«»Ä¤¹¤«¤Î»þ´Ö¾¡Éé¡× ¾Æ¤­¾å¤²¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬µûÎÁÍý¤ò·è¤á¤ë µûÎÁÍý¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿åÊ¬¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£µû¤ÏÆù¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤ì¤Ð¥Ñ¥µ¤Ä¤­¡¢»Ä¤·¤¹¤®¤ì¤Ð½­¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤òÈ´¤¯¤Î¤«»Ä¤¹¤Î¤«¡¢¾Æ¤­¾å¤²¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£