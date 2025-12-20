歌手の西野カナが、ライブでのステージショットを公開し話題になっている。西野は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ＣｈｒｉｓｔｍａｓＭａｇｉｃＫアリーナ横浜とライブビューイングに来てくれたみんなありがとう！みんなで大合唱したＢｅｓｔＦｒｉｅｎｄ、感動的やった」とつづり、ライブのショットをアップ。ヘアは黒髪から鮮やかな金髪に激変。赤いドレスを着た姿や、青のドレスを着た姿などを披露した