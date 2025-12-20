◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）２１日の女子フリーに向けた公式練習が行われた。１８日に今季限りでの現役引退を表明した２２年グランプリファイナル女王の三原舞依（シスメックス）が「ジュピター」をかけて調整。冒頭の３回転ルッツは着氷が乱れた。その後はダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ―２回転トウループ―２回転