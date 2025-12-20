£±£¶Æü¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯Ãæ±ûÂç³¹¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¾¾¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó12·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃæ±ûÂç³¹¤ÏÅß¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±ûÂç³¹¤ÏÁ´Ä¹1450¥á¡¼¥È¥ë¡£1898Ç¯¤Ë·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢87Ëü¸Ä¤ÎÀÐºà¤ÇÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¥¢¡¼¥ë¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÍ¼°¤Î·úÃÛÊª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËü¹ñ·úÃÛÇîÊª´Û¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡££±£¶