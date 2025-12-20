早稲田大学の学園祭「早稲田祭」で例年注目を集めるトークイベントを企画・運営する早稲田大学広告研究会（以下、広告研究会）。 （関連：【写真】早稲田大学広告研究会のイベントで登壇したゆうちゃみ） 今年は2025年11月1日、2日の2日間にわたって、それぞれバックグラウンドの異なる3名のゲストを招いて行われた。今回は2日目に開催された「ゆうちゃみ的モチベUPシアター」に参加し、イベントの模様やゆうち