ポニーキャニオンが、株式会社TOBEとの共同音楽レーベル RED ON（レッド オン）を設立。あわせて、TOBE MUSICの北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が同レーベルへ移籍することが発表された。 （関連：TOBEアーティスト＝“HERO”たちによる祭典を徹底レポート2度目の開催で示した『to HEROes』の本当の意味） 同レーベルは、国内外で音楽シーンが急速にボーダレス化する中、