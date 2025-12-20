糖尿病の管理には、有酸素運動、レジスタンス運動、ストレッチやバランストレーニングなど、さまざまな運動方法が効果を発揮します。有酸素運動は血糖値を下げ、心肺機能の向上や体脂肪の減少を促進し、心血管疾患のリスクを低下させる一方、レジスタンス運動は筋力を増強し、高齢者の転倒予防にも効果的です。この記事では、それぞれの運動の特徴と糖尿病に対する具体的な効果について理学療法士の河江さんが解説します。