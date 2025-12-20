ニューヨーク・ニックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2025年12月20日（土）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 107 - 116 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New Yo