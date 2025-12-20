「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）4位SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代) ブラックSOUNDLINK MICRO PORTABLE