º£Ç¯£¹·î¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼£²Éô¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶¸ý¸µµ¤¡£Èà¤¬ºÆÅÏ²¤¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òº£°ìÅÙ¡¢µ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤À¤¬¡¢¡Ö¾­ÍèÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦£±¤Ä¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×Âç³Ø¤Î±Ñ¸ì¥¯¥é¥¹¤Ë½µ£³²óÄÌ¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À£³¡Á£´¤«·î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ñ¸ì¤â¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£