「あったかくな〜れっ」まるでカメラに魔法をかけているかのような仕草をするチンチラが、「可愛すぎ」「癒やされる」などとXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほど、「こころがあったかくなる魔法」というコメントを添えて投稿したのは、チンチラ・いくらちゃんを映した動画です。動画内でいくらちゃんは、小さなおててをカメラの前にかざしてポーズ。手のひらを見