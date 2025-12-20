京都の東本願寺では、１年間にたまったほこりを落とす年末恒例の「すす払い」が行われました。横一列に並んだ門徒らが竹の棒で一斉に畳をたたきます。東本願寺の「すす払い」は室町時代から５００年以上続くとされる年末恒例の行事。２０日朝は地元の中学生など約２００人が参加し、この１年でたまったほこりを大きなうちわで外へあおぎ出していました。「疲れたけど、はじめてやったから楽しかったです」「「とてもいい