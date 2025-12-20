２０日午前１１時ごろ、京都府精華町の近鉄京都線「新祝園駅」近くの踏切で列車と乗用車が接触し、列車が炎上する事故がありました。近鉄などによりますと、事故があったのは京都府精華町の近鉄京都線「新祝園駅」近くの狛田７号踏切近くで、踏切に進入してきた乗用車と列車が接触したということです。この事故で列車の一部が炎上しました。けが人などの情報についてはわかっていません。現在、消防が消火活動を行っている