ソフトバンク（東京都港区）は2025年12月16日、ウェブ動画「撮られてるかもミュージカル」編を公開した。動画は、電車内で、擬人化されたスマホキャラクターが男性に向かってミュージカル調で語りかける内容だ。スマホの声は、声優の山寺宏一さんが1人4役を演じ分けている。日常の中で生まれやすい違和感動画のストーリーは、こうだ。電車内で席に座っている男性は、お笑いタレントの上田航平さん。向かいに立っている乗客が手にし