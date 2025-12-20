7人組グループ・なにわ男子のテレビ朝日系バラエティー番組『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜後3：30）は放送開始3周年とCDデビュー5周年を記念した番組初のイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』を2026年4月7日、8日にKアリーナ横浜で開催する。同番組は、なにわ男子が知力、体力、そして個々の能力を結集させ「逆転」をテーマにさまざまな企画に全力でチャレン