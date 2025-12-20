人気グラビアアイドルでタレントの麻倉瑞季が、『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「悩殺ファイター」』をリリース。誌面カットを公開した。【写真】衝撃の“立体感”…Iカップ・麻倉瑞季、刺激的すぎる“規格外”豊満ボディの全貌麻倉は、2002年生まれ、長崎県出身。22年に『ミスマガジン2022』でミスヤングマガジンを受賞。今年、eスポーツチーム「La VISION。」に加入し、幅広く活躍している。今回は、麻倉のホームグラウンド