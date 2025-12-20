アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第45話「キラッキランラン！クリスマス」の先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】この顔はヤバい！恋する乙女…『キミプリ』場面カット21日放送の第45話は、クリスマスが近づいてきたはなみちタウン。しかし、ダークランダーの影響で街には活気がなく、クリスマスツリーやイルミネーションもあまり見られない。それな