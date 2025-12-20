DeNA、巨人で活躍した元プロ野球選手で野球解説者の梶谷隆幸氏（37）が19日、自身のインスタグラムを投稿。“恩師”との再会ショットが反響を呼んでいる。「恩師中畑清さんと食事に行きました」とつづり、巨人OB会長の中畑清氏（スポニチ本紙評論家）とのツーショットを披露した。「僕を信じて使い続けてくれた漢の中の漢！！あなたに出会えて幸せです」とつづった。この投稿に、ファンからは「めちゃめちゃ素敵な写真です