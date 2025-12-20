SUPER EIGHTの安田章大が主演を務め、今夏に東京・新宿の花園神社境内に設営された特設テント劇場で上演された演劇、新宿梁山泊第79回公演〈唐十郎初期作品連続上演〉『愛の乞食』『アリババ』が、配信版として映像化され、本日20日午後7時より「PIA LIVE STREAM」で配信がスタートする。【写真】圧巻の世界観…安田章大主演テント演劇が映像化配信初回となる本日午後7時からは、実際の上演時間に合わせて配信される疑似生配信