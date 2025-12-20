£±£°·î¤Ë£±£°£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¸µ¼óÁê¤ÎÂ¼»³ÉÙ»Ô»á¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬£²£°Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¥È¥­¥Ï²ñ´Û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¤ä¸µ¼ÒÌ±ÅÞÅÞ¼ó¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÈÅÄÃéÃÒ»²±¡µÄ°÷¤éÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¼óÄ¹¤é¤¬»²Îó¤·¤¿¡£¸©¤È»Ô¤Î¶¦ºÅ¡£Á´°÷¤ÇÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¸å¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£´¡Á£¹£¶Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢¿·ÅÞ¤µ¤­¤¬¤±¤È¤Î£³ÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿Â¼»³»á¤ÎÀ¸Á°¤Î¸ùÀÓ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£³Û²ì»á¤ÏÄ¤¼­¤Ç¡¢¡Ö¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤Î¿®Íê