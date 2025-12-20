オリックスの育成4選手が20日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、今坂幸輝内野手（19）は今季年俸240万円から10万円増の250万円でサインした。育成ドラフト1位で入団したプロ1年目は18試合に出場し、43打数6安打の打率・140、1本塁打、5打点という成績だった。11月25日から12月18日まで沖縄で開催されたジャパンウィンターリーグアドバンス2025に参加。「フルで試合に出ることがなかなかなかったので、充実した1カ月