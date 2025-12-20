歌手浜崎あゆみ（47）が19日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜午後7時）にゲスト出演。現在の住まいについて語った。浜崎は同局のバラエティー番組に9年ぶり出演だと明かし、「ノー宣伝」と告知なしで出演した。浜崎は住まいについて聞かれ「LDKはわかんない」と答え、Snow Manを驚かせた。佐久間大介から「使ってない部屋とかもある？」と聞かれ、浜崎は「行ったことないフロアとかも（ある）」と答えた浜崎はさ