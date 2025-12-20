DeNAは20日、クーパー・ヒュンメル選手と契約を結んだと発表した。背番号は決まり次第発表。ヒュンメルはメジャー通算119試合に出場して、打率.163、6本塁打、24打点、7盗塁の成績を残している。▼ ヒュンメルのプロフィール守備位置：外野手出身：アメリカ合衆国生年月日：1994年11月28日身長・体 重：175cm・89kg投／打：右投／両打経 歴：レイクリッジ高−ポートランド大−ブルワーズ傘下マイナー−ダイヤモンドバックス傘