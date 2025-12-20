オフシーズンも大型補強を続けるドジャースの支払うぜいたく税が過去最高の１億６９４０万ドル（約２６６億５０００万円）に達し、昨年の１億３００万ドル（約１６２億５０００万円）を上回った。５年連続の支払いとなる。プレーオフ進出を逃したメッツの９１６０万ドル（約１４４億５０００万ドル）を大きく引き離している。今シーズンのドジャースは選手年俸として過去最高の４億１７００万ドル（約６５７億円）以上を払い、