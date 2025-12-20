オランダ１部ＮＥＣナイメヘンの日本代表ＭＦ佐野航大（２２）に名門クラブが熱視線を注いでいる。オランダメディア「ＶＯＴＥＢＡＬＮＩＥＵＷＳ」が報じた。移籍事情に精通しているイタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、名門ＰＳＶアイントホーフェンに所属している元オランダ代表ＭＦヨエイ・フェールマン（２７）が来年１月に解禁となる冬の移籍市場でトルコ１部フェネルバフチェに移籍することが決定した