新年の幕開けは名駅で ・初日の出から獅子舞、コンサートまで多彩すぎる。 ・お年玉クーポンや福袋、セールでお得にお買い物。 ・年末の大歳の市など正月準備もしっかりサポート！ 名古屋駅前のランドマーク『ミッドランドスクエア』で12月26日(金)から2026年1月12日(月・祝)まで年末年始を彩る「MIDLAND SQUARE 2026 NEW YEAR」が開催されます。 名駅で迎える華やかな新年ミッドランドスクエ