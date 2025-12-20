King & Prince『STARRING』Listening Partyポスター King & Princeが、12月24日に7th アルバム『STARRING』をリリースする。発売に先駆け、都内でマスコミ向けの作品先行試写、試聴会がおこなわれた。本作のテーマは「映画」。King & Prince（以下、キンプリ）自らの世界観を構築して企画した前代未聞のコンセプトアルバムだ。収録楽曲を「架空の映画館で上映される映画」に見立て、映画のポスター・特