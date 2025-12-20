名古屋が新ユニフォームを発表J1の名古屋グランパスは12月20日、百年構想リーグで着用する特別仕様のユニフォーム「GRAMPUS SPECIAL EDITION」を発表した。今回のユニフォームは「〜世界の頂へ続く闘い〜」をコンセプトに制作された。デザインは名古屋グランパスの象徴である「シャチ」をモチーフに採用。大勢の群れでうねりを生みながら相手に立ち向かう、奔流のような様を大胆なグラフィックで落とし込んでいる。ホームユ