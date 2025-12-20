◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）女子の公式練習が行われ、SPで13位発進となった三原舞依（シスメックス）がフリーに向けて第2グループで調整した。曲かけは「ジュピター」。冒頭の3回転ルッツで着氷が乱れて手をついたが、続く3回転フリップからは3連続ジャンプも含めて全て降りた。代名詞ともいえるロングスパイラルの感触も確かめた。大会前日の公式練習を終えた後に