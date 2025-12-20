台湾の台北中心部で、男が無差別に通行人を切り付け14人を殺傷した事件で、男が事件前、4か所で放火をしていたことがわかりました。この事件はきのう夜、台北駅の出口で男が発煙弾を投げたうえ刃物で通行人を切り付け、その後も近くの繁華街に移動し、複数人を切り付けたものです。これまでに3人が死亡したほか、11人が重軽傷を負っています。事件を起こした張文容疑者（27）はその後、ビルから飛び降り死亡しました。台湾メディア