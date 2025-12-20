歌手浜崎あゆみ（47）が19日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜午後7時）にゲスト出演。同局のバラエティー番組に9年ぶり出演した。Snow Manにはゲストが誰かは知らされておらず、収録当日に居酒屋の一室で浜崎と判明しメンバーは驚いた。浜崎は出演に至った経緯について「その話が来たときにスタッフが沸いちゃって沸いちゃって。『絶対出て』って」と明かし「あと、うちのavexの会長のマサ（松浦勝人会長）のYou