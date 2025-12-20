楽天は20日、今月22日発売の情報誌「JUNON」2月号に黒川史陽内野手（24）、中島大輔外野手（24）、古謝樹投手（24）、宗山塁内野手（22）の4選手が登場すると発表した。楽天の選手が「JUNON」に掲載されるのは、今回が初めてとなる。誌面では、この企画のために特別に撮り下ろされたグラビアページにて、普段のユニホーム姿とは異なる、洗練されたファッションに身を包んだ「新たな一面」を披露している。さらに、4選手に