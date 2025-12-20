宮城県大和町の山林で、80代とみられる男性がイノシシ用のワナにかかったクマに襲われ、意識がない状態で発見されました。【映像】意識不明の男性が見つかった宮城・大和町警察によりますと午前8時10分ごろ、大和町の山林で「猟友会の人が倒れている」と110番通報がありました。現場には、クマ1頭がイノシシ用のワナにかかっていて、その隣で80代とみられる男性が倒れていたということです。男性は頭などにけがをしていて意