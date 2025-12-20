JR西日本は、JR往復と現地でのすしクーポンがセットになった「北九州VS富山 大阪発すし決戦きっぷ」を販売する。8月26日に富山県、福岡県北九州市との3者で「すし連携協定」を締結し、寿司を通じた地域の魅力発信や観光客誘致等に取り組んでいる。北九州市小倉城庭園で行われた「すし会談・すし連携協定による新商品発表会」できっぷの発売を発表した。エントリー後、アプリ上のサイコロの出目で富山もしくは小倉のいずれかの目的