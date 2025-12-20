◆編集長コラム〈会社のこと〉◆当たり前を守ってくれる会社に戻ってくるといつもそこにいてくれる仲間たち会社を守る人がいること僕らはそれを忘れないようにときどき、会社でサラリーマンとして働いていない自分のことを考えることがあります。僕の周りには自分の腕一本でかっこよく生きているフリーランスの仲間や、個人事業主の友達がたくさんいるので、彼らから聞くその自由と責任の両方を背負った生き方や軽やかな言葉に、い