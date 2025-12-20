札幌市清田区できのう(2025年12月19日)夜、居酒屋兼住宅が燃える火事があり男性1人が病院に搬送されました。「天ぷら油」から出火し燃え広がったとみられています。火事があったのは、札幌市清田区清田7条3丁目にある居酒屋兼住宅です。きのう(19日)午後10時すぎ、居酒屋にいたとみられる客から「天ぷら油から出火。2階に燃え移りそう」と消防に通報がありました。火は建物の2階に燃え広がり、およそ6時間半後に消し止められました